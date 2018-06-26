Нацкомфинуслуг выставил требования к репутации в финкомпаниях

Регулятор ужесточит требования к руководителям финорганизаций

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Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг внесла изменения в профессиональные требования руководителей и главных бухгалтеров финансовых организаций. Об этом сообщил Минфин со ссылкой на данные регулятора.

От ныне, руководителем, главным бухгалтером или владельцем существенного участия в финансовом учреждении не может быть лицо, которое ранее в течение 6 месяцев одного года занимало аналогичную должность в компании, в которой были отозваны или аннулированы все лицензии.

На вышеуказанные должности не могут назначаться лица, отстраненные от управления финансовым учреждением, если временная администрация установила нарушения законов и других нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке финансовых услуг, а также если предприятие было признано банкротом и/или подвергнуто процедуре принудительной ликвидации (норма действует 10 лет).

Требования распространяются на руководителей и главных бухгалтеров страховых компаний, кредитных союзов, ломбардов и других финансовых учреждений.

Не распространяются на банки, участников фондового рынка.

Руководитель компании должен иметь высшее образование не ниже магистра и пройти курсы повышения квалификации.

Руководитель компании должен иметь общий трудовой стаж не менее пяти лет, из которых стаж работы на руководящей должности — не менее двух лет и не менее одного года — руководителем компании на рынке финансовых услуг.

Требования будут применяться в течение пяти лет со дня принятия такого решения регулятором.

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