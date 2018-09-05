Назначен новый и.о. главы ГФС

Исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины после отставки Мирослава Продана станет Александр Власов. Об этом сообщила и.о министра финансов Оксана Маркарова в эфире телеканала 112 Украина.
По ее словам, Власов ранее на протяжении трех с половиной лет возглавлял подразделение ГФС Фантом, который работал в зоне ООС.
Ранее сегодня стало известно, что Продан ушел в отставку по своему желанию, так как собирается принимать участие в открытом конкурсе на должность главы ГФС.
Продан возглавлял ГФС с марта 2017 года.
Напомни, 21 августа Генпрокуратура начала собирать доказательства против Продана. В прокуратуре его подозревают в правонарушениях, "связанных с нынешней должностью". Сам глава налоговой службы назвал эту информацию "фейком"
В конце августа и.о. ГФС обвинил руководство ГПУ в шантаже и заявил об "огромном давлении от правоохранительных органов" в отношении его самого, друзей, близких и коллег по службе.
Продан также заявил, что направляет в НАБУ материалы по деятельности контрабандной группировки, руководителем которой, по его данным, является сотрудник генпрокуратуры Сергей Сердюк.
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