Назначен новый и.о. главы ГФС

Александр Власов назначен и.о главы Государственной фискальной службы

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Исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины после отставки Мирослава Продана станет Александр Власов. Об этом сообщила и.о министра финансов Оксана Маркарова в эфире телеканала 112 Украина.

По ее словам, Власов ранее на протяжении трех с половиной лет возглавлял подразделение ГФС Фантом, который работал в зоне ООС.

Ранее сегодня стало известно, что Продан ушел в отставку по своему желанию, так как собирается принимать участие в открытом конкурсе на должность главы ГФС.

Продан возглавлял ГФС с марта 2017 года.

Напомни, 21 августа Генпрокуратура начала собирать доказательства против Продана. В прокуратуре его подозревают в правонарушениях, "связанных с нынешней должностью". Сам глава налоговой службы назвал эту информацию "фейком"

В конце августа и.о. ГФС обвинил руководство ГПУ в шантаже и заявил об "огромном давлении от правоохранительных органов" в отношении его самого, друзей, близких и коллег по службе.

Продан также заявил, что направляет в НАБУ материалы по деятельности контрабандной группировки, руководителем которой, по его данным, является сотрудник генпрокуратуры Сергей Сердюк.