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24.07.2018, 10:55

НБУ будет рассчитывать официальный курс по-новому

НБУ будет рассчитывать официальный курс по-новому

В Нацбанке рассказали о новой методике расчета официального курса гривни

Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрел методику расчета официального курса гривни к доллару. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отныне курс будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета заключались банками на межбанке с другими банками и с НБУ, и информацию о которых НБУ получал до 15:30 соответствующего рабочего дня.

"Сначала из имеющегося ряда соглашений отсекаются все соглашения, курс по которым отклоняется от среднеарифметического по всем сделкам более чем на 2%. Затем отсекаются соглашения, курс/объем которых отклоняется от среднеарифметического курса/объема более чем на 2 стандартных отклонения", - объясняет НБУ.

Расчет курса будет осуществляться как средневзвешенный по всем сделкам, которые остались после отсечения.

Официальный курс Нацбанк будет публиковать у себя на сайте до 16:00, то есть на два часа раньше, чем сейчас.

Кроме официального курса гривни к доллару, НБУ также будет осуществлять ежедневный расчет справочного курса гривни к доллару. Он будет рассчитываться по той же методике, но уже на основании данных о сделках, заключенных на межбанке до 12:00.

Справочный курс НБУ будет публиковать на сайте до 12:30.

До сих пор официальный курс гривни к доллару рассчитывался как средневзвешенное значение по всем приведенным выше межбанковским сделкам за день по данным Системы подтверждения соглашений на межбанке, то есть без отсечения нерепрезентативных соглашений.

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Теги: курс нбу, курсы валют, курс, гривня, НБУ, межбанк
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