НБУ хочет изготавливать банкноты для других стран

Нацбанк подписал соглашение с Crane Currency, которое позволит ему выполнять заказы по производству банкнот для других государств

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Национальный банк Украины (НБУ) подписал договор о сотрудничестве с мировой компанией защиты банкнот Crane Currency в области изготовления денежных знаков, сообщает пресс-служба НБУ.

"Наш Банкнотно-монетный двор имеет полный цикл изготовления денег, от разработки дизайна до производства защищенной бумаги и, собственно, печати банкнот. В кооперации с Crane Currency мы готовы предложить весь свой опыт и производственные мощности для изготовления денежных знаков по заказу других стран", - прокомментировал подписание соглашения председатель Нацбанка Яков Смолий.

По данным НБУ, годовая мощность производства составляет 1,8 млрд банкнот, 1,2 млрд оборотных монет, около 1 млн памятных монет из драгоценных и недрагоценных металлов, 3,5 тыс. тонн банкнотной и защищенной бумаги, а также около 200 тыс. государственных наград.

Отмечается, что подписание соглашения позволит банку выполнять иностранные заказы по производству продукции для других государств. В то же время основным приоритетом для Банкнотно-монетного двора госбанка является производство национальной валюты, банкнотной бумаги для нее и отечественных ценных бумаг, подчеркнул регулятор.

Crane Currency - производитель банкнотной бумаги, банкнот и технологий защиты денег. Компания сотрудничает с более 50 центральными банками (США, Великобритании, Швеции, Мексики, Нигерии, Малайзии, Индии и других). В частности Crane Currency почти 140 лет поставляет банкнотную бумагу для изготовления валюты США.