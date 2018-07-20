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20.07.2018, 10:02

НБУ констатировал незначительное ускорение роста ВВП

НБУ констатировал незначительное ускорение роста ВВП

ВВП Украины во втором квартале оценивается в 3,2%

Рост реального ВВП во втором квартале 2018 года ускорился до 3.2% (в первом квартале ВВП был на уровне 3,1%), говорится в июльском инфляционном отчете Национального банка Украины.

По оценкам НБУ, во втором квартале 2018 года темпы роста реального ВВП остались практически неизменными (3.2% г/г) и поддерживались прежде всего внутренним спросом как потребительским, так и инвестиционным.

Это происходило в условиях высоких деловых ожиданий предприятий и повышение доходов населения (в том числе за счет военных пенсий, заработных плат и денежных переводов). Последнее поддерживало высокие темпы роста розничного товарооборота, отмечает регулятор.

Также, по данным Нацбанка, во втором квартале текущего года сохранилось влияние базы сравнения, связанной с расторжением связей с неконтролируемыми территориями в этот период прошлого года. "Как следствие, значительный вклад в рост экономической активности оказало увеличение объемов производства в энергетике и добывающей промышленности", - указывается в документе.

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Теги: НБУ, отчет, инфляция, ВВП
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