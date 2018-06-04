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04.06.2018, 16:39

НБУ может ужесточить валютное регулирование без кредитов МВФ

НБУ может ужесточить валютное регулирование без кредитов МВФ

В Нацбанке рассматривают два сценария развития событий - базовый и альтернативный

Отсутствие финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда (МВФ) повышает уязвимость экономики и финансового рынка Украины. Об этом говорится в опубликованных итогах обсуждения денежно-кредитной политики на последнем заседании монетарного комитета НБУ, которое состоялось 23 мая.

Члены комитета обсуждали два сценария развития событий - базовый и альтернативный.

"В случае развития событий по базовому сценарию, который предполагает продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом, Национальному банку целесообразно осуществить дальнейшую либерализацию валютных ограничений, чтобы поддержать экономическое развитие", - отмечается в сообщении.

В случае торможения структурных реформ и отсутствия финансовой поддержки МВФ ситуация будет развиваться по альтернативному сценарию.

"В случае усиление рисков ускорения инфляции, НБУ может прибегнуть к дальнейшему повышение учетной ставки для возвращения инфляции к цели в среднесрочной перспективе", - сказано в сообщении.

Кроме того Нацбанк может применять интервенции для сглаживания курсовых колебаний", - заявили в НБУ.

Также члены комитета монетарной политики согласились, что возможно введение валютных ограничений. Однако это крайне нежелательный шаг, который рассматривается лишь в качестве средства "последней линии обороны" при возникновении угроз для финансовой стабильности.

Напомним, выделение пятого транша МВФ на $2 млрд откладывается с прошлого года. Кредиторы требуют от Украины принятия закона об Антикоррупционном суде и приведения цены на газ в соответствие к рыночному уровню.

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Теги: НБУ, МВФ, кредит, валютное регулирование
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