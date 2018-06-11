Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

"Киллер" Бабченко: Заказчик хотел ликвидировать 60 целей до осени
11.06.2018, 09:45

НБУ может вернуть валютные ограничения - Смолий

НБУ может вернуть валютные ограничения - Смолий

В случае срыва пргграммы с МВФ Нацбанк может вернуть валютные ограничения, предупредил Яков Смолий

В случае срыва сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) Национальный банк Украины (НБУ) может вернуть валютные ограничения. Об этом председатель НБУ Яков Смолий сообщил в интервью Зеркалу недели.

"Мы надеемся, что сотрудничество с Фондом будет продолжаться, и нам не придется их применять, но мы об этом открыто говорим: у нас есть критерии, в случае реализации которых нам придется перейти к более жесткой монетарной политике и даже, в крайнем случае, рассмотреть возможность введения валютных ограничений", - сказал Смолий.

Регулятор вводил жесткие ограничения на валютном рынке в 2014-2015 гг., а с 2016 года он постепенно снимает их.

НБУ ожидает четвертого пересмотра программы и получения пятого транша МВФ к осени.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что вопрос повышения цены на газ для граждан остается одним из главных условий получения кредита от Международного валютного фонда.

Напомним, текущая программа Украины и МВФ объемом $17,5 млрд, из которых Украина получила $8,7 млрд, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году правительство и НБУ рассчитывают в рамках этой программы получить $1,9 млрд.

Читайте также

Теневая экономика: побороть нельзя смириться 11.06.2018Прошлое уходит. Почему идея финансового мегарегулятора устарела 06.06.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: Яков Смолий, МВФ, НБУ, валюта
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 