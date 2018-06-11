НБУ может вернуть валютные ограничения - Смолий

В случае срыва пргграммы с МВФ Нацбанк может вернуть валютные ограничения, предупредил Яков Смолий

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В случае срыва сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) Национальный банк Украины (НБУ) может вернуть валютные ограничения. Об этом председатель НБУ Яков Смолий сообщил в интервью Зеркалу недели.

"Мы надеемся, что сотрудничество с Фондом будет продолжаться, и нам не придется их применять, но мы об этом открыто говорим: у нас есть критерии, в случае реализации которых нам придется перейти к более жесткой монетарной политике и даже, в крайнем случае, рассмотреть возможность введения валютных ограничений", - сказал Смолий.

Регулятор вводил жесткие ограничения на валютном рынке в 2014-2015 гг., а с 2016 года он постепенно снимает их.

НБУ ожидает четвертого пересмотра программы и получения пятого транша МВФ к осени.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что вопрос повышения цены на газ для граждан остается одним из главных условий получения кредита от Международного валютного фонда.

Напомним, текущая программа Украины и МВФ объемом $17,5 млрд, из которых Украина получила $8,7 млрд, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году правительство и НБУ рассчитывают в рамках этой программы получить $1,9 млрд.