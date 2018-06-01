НБУ начал расчет нового норматива для банков

Расчет норматива LCR будет полгода осуществляться в тестовом режиме

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Национальный банк Украины (НБУ) с 1 июня начал в тестовом режиме расчет норматива для банков - коэффициент покрытия ликвидности LCR (Liquidity Coverage Ratio), сообщает FinClub.

Расчет норматива LCR будет осуществляться в тестовом режиме, который продлится 6 месяцев. А с 1 декабря 2018 года норматив LCR станет обязательным к исполнению. Банки будут рассчитывать его ежедневно и отчитываться НБУ на ежемесячной основе.

Коэффициент покрытия ликвидности - это соотношение высококачественных ликвидных активов банка к сумме, необходимой для покрытия повышенного оттока средств из банка в течение 30 дней.

Он отражает уровень устойчивости банка к краткосрочным шокам ликвидности – характерного для кризисных периодов явления, когда происходит значительный отток средств клиентов.

В НБУ отметили, что выполнение норматива означает, что банк обеспечен ликвидностью в объеме, достаточном для полного исполнения им обязательств в течение 30 дней в кризисных условиях. Учитывая значительный уровень долларизации украинской банковской системы, банки должны придерживаться норматива LCR как в национальной, так и иностранных валютах.

Согласно нормам ЕС, значение коэффициента LCR для банков установлен на уровне 100%.