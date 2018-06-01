Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.06.2018, 15:59

НБУ начал расчет нового норматива для банков

НБУ начал расчет нового норматива для банков

Расчет норматива LCR будет полгода осуществляться в тестовом режиме

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 июня начал в тестовом режиме расчет норматива для банков - коэффициент покрытия ликвидности LCR (Liquidity Coverage Ratio), сообщает FinClub.

Расчет норматива LCR будет осуществляться в тестовом режиме, который продлится 6 месяцев. А с 1 декабря 2018 года норматив LCR станет обязательным к исполнению. Банки будут рассчитывать его ежедневно и отчитываться НБУ на ежемесячной основе.

Коэффициент покрытия ликвидности - это соотношение высококачественных ликвидных активов банка к сумме, необходимой для покрытия повышенного оттока средств из банка в течение 30 дней.

Он отражает уровень устойчивости банка к краткосрочным шокам ликвидности – характерного для кризисных периодов явления, когда происходит значительный отток средств клиентов.

В НБУ отметили, что выполнение норматива означает, что банк обеспечен ликвидностью в объеме, достаточном для полного исполнения им обязательств в течение 30 дней в кризисных условиях. Учитывая значительный уровень долларизации украинской банковской системы, банки должны придерживаться норматива LCR как в национальной, так и иностранных валютах.

Согласно нормам ЕС, значение коэффициента LCR для банков установлен на уровне 100%. 

Читайте также

Выход из серой зоны. Как Украина переходит на безнал 31.05.2018Недвижимость, агро, медицина. Какие активы интересуют инвесторов 24.05.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: НБУ, банки, норматив
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 