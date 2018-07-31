НБУ назначил директора центрального хранилища

Конкурсная комиссия выбрала директора центрального хранилища Нацбанка

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На должность директора центрального хранилища Национального банка Украины (НБУ) назначен Виталий Брик. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

Конкурсная комиссия выбирала из девяти претендентов после того, как предыдущий директор Николай Каленский вошел в состав совета НБУ в апреле, напоминает Нацбанк.

Брик работает в системе Национального банка с 1999 года - ведущим экономистом отдела наличного обращения и кассовых операций Ровенского областного управления НБУ заведующим сектором, после чего руководил этим отделом. С 2005 года его назначили замначальника управления НБУ в Ровенской области, а с 2015 года - начальником управления Национального банка в Ровенской области.

С 2016 года был представителем Национального банка в Ровенской области.