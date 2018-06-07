НБУ оценил убытки от перехода на новый стандарт отчетности

Переход банков на новый стандарт отчетности добавил к их прошлогодним убыткам еще 10 млрд грн

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Переход банков на 9-й стандарт Международной финансовой отчетности добавил 10 млрд грн к их убыткам прошлых лет. Об этом сообщили FinClub в пресс-службе Национального Банка Украины.

"Это влияние отражено в собственном капитале банков в составляющей "нераспределенная прибыль/накопленный убыток прошлых лет". Это снижение было в значительной мере компенсировано прибылью банковского сектора в I квартале на уровне 8,7 млрд грн", - заявили в НБУ.

В Нацбанке утверждают, что для многих банков увеличение резервов по МСФО не повлияло на регулятивный капитал. Это связано с их корректным признанием объемов кредитного риска, пояснил регулятор.

"Соответственно, риск достаточности капитала для сектора в целом пока по оценкам НБУ остается неизменным", - подчеркнули в НБУ.

При этом в банке признали, что оценка убытков является неокончательной и может корректироваться в течение 2018 года в связи с уточнением моделей, а также переходом на новый стандарт банков, которые не успели это сделать ранее.

НБУ обязал банки перейти на международный стандарт финотчетности с 1 января 2018 года. Он предполагает изменение плана счетов и доработку программных комплексов банков, а также обновление правил учета и отчетности.

21 декабря в НБУ заявили, что единая система финансовой отчетности будет внедрена для финансового рынка с 2019 года.

Напомним, Нацбанк решил до 30 июня не наказывать банки за нарушения нормативов и правил отчетности, вызванные изменением оценки финансовых инструментов в соответствии со стандартом МСФО 9.