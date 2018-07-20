НБУ не изменил прогноз инфляции на 2018-2020 годы

Потребительская инфляция на конце 2019 года составит 5.8%, а в 2020 году замедлится до 5.0%

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Национальный банк оставил прогноз инфляции на конец 2018 на уровне 8.9% и пересмотрел прогноз базовой инфляции в сторону понижения до 7.1%. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка со ссылкой на инфляционный отчет за июль 2018 года.

НБУ отмечает, что более быстрое, чем прогнозировалось, замедление инфляции в мае-июне 2018 года нивелируется во втором полугодии из-за усиления влияния проинфляционных факторов, которые сохраняться на протяжении еще трех кварталов следующего года.

Следовательно, НБУ сможет вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона только в четвертом квартале 2019 года.

"На уровень инфляции в течение второй половины 2018-2019 годов будет давить ряд факторов. Так, в конце текущего года ожидается более существенное, чем предполагалось ранее, повышения административно регулируемых цен и тарифов за приближения цен на газ на внутреннем рынке к цене импортного паритета. В то же время, другие проинфляционные факторы будут иметь более фундаментальный характер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение жесткой монетарной политики может компенсировать действие этих факторов и позволит привести инфляцию в пределы целевого диапазона в четвертом квартале 2019 года. Также этому будут способствовать, как считает регулятор, сдержанная фискальная политика через бюджетные ограничения при значительных объемах погашений государственного долга, умеренные темпы импортируемой инфляции за относительно низкой курсовой волатильности и уменьшение взноса административной составляющей инфляции.

На 2019-2020 годы прогноз Нацбанка об инфляции остается без изменений - потребительская инфляция составит 5.8% на конец 2019 года, а в 2020 году замедлится до 5.0% и, таким образом, достигнет центрального значения целевого диапазона (5.0% ± 1 п.п.).