НБУ объяснил, почему падала покупательная способность гривни

Национальный банк Украины (НБУ) объясняет снижение покупательной способности гривни в 14 раз следствием экономических кризисов, которые сопровождались инфляцией и девальвацией. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы регулятора.
"Изменение покупательной способности национальной валюты - неизбежное следствие изменений в экономике любой страны, которая проходит через периоды и экономического роста, и кризисов. Макроэкономические изменения в Украине на протяжении лет, прошедших со времен денежной реформы в 1996 году, не могли не сказаться на количестве потребительских товаров, которые можно купить за одинаковое количество гривень", - указывает НБУ.
Наибольшие падения покупательной способности гривни пришлись на кризисные периоды 1996, 1998-2000, 2004 и 2008 годов, когда национальная валюта потеряла большую часть своей первоначальной покупательной способности.
"По сравнению с 1996 годом покупательная способность банкноты 1 гривня сейчас составляет 7 коп, 2 грн - 14 коп, 5 грн - 36 коп, 10 грн - 71 коп", - сообщили вчера в Нацбанке.
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