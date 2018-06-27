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27.06.2018, 15:20

НБУ объяснил, почему падала покупательная способность гривни

НБУ объяснил, почему падала покупательная способность гривни

Покупательную способность гривни в основном снижали инфляция и девальвация как следствие кризисов, но были и другие факторы

Национальный банк Украины (НБУ) объясняет снижение покупательной способности гривни в 14 раз следствием экономических кризисов, которые сопровождались инфляцией и девальвацией. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы регулятора.

"Изменение покупательной способности национальной валюты - неизбежное следствие изменений в экономике любой страны, которая проходит через периоды и экономического роста, и кризисов. Макроэкономические изменения в Украине на протяжении лет, прошедших со времен денежной реформы в 1996 году, не могли не сказаться на количестве потребительских товаров, которые можно купить за одинаковое количество гривень", - указывает НБУ.

Наибольшие падения покупательной способности гривни пришлись на кризисные периоды 1996, 1998-2000, 2004 и 2008 годов, когда национальная валюта потеряла большую часть своей первоначальной покупательной способности.


Рост уровня цен сопровождался соответствующими изменениями в номинальных и реальных доходах граждан (в частности, среднедневная заработная плата по сравнению с 1996 годом выросла более чем в 50 раз). Существенно возросла роль безналичных расчетов, изменились модели поведения потребителей, отмечает НБУ.

"По сравнению с 1996 годом покупательная способность банкноты 1 гривня сейчас составляет 7 коп, 2 грн - 14 коп, 5 грн - 36 коп, 10 грн - 71 коп", - сообщили вчера в Нацбанке.

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Теги: курс, экономика, НБУ, гривня
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