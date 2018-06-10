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10.06.2018, 10:55

НБУ ожидает пятый транш от МВФ осенью - Смолий

НБУ ожидает пятый транш от МВФ осенью - Смолий

В Нацбанке ожидают четвертого пересмотра программы и получения пятого транша МВФ к осени

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает пятого транша по программе Международного валютного фонда (МВФ) осенью этого года. Об этом председатель НБУ Яков Смолий сообщил в интервью Зеркалу недели.

"Четвертый пересмотр программы и получение пятого транша МВФ мы ожидаем к осени", - сказал Смолий.

Он рассказал также, почему четвертый пересмотр программы не происходит уже больше года. "Первая (причина - ред.) - формирование цены на газ по принципу импортного паритета. Под это обязательство финансирование уже поступило. Но мы его до сих пор не выполнили... Весной в Вашингтоне глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев представлял МВФ другую концепцию газового рынка, объясняя им, что поднятие тарифов не решит проблемы закрытости рынка газа… Такая модель не сразу была одобрительно воспринята МВФ, но в конце концов ее признали приемлемой для продолжения переговоров. Вторая причина - Антикоррупционный суд”, - напомнил Смолий.

Он напомнил, что после согласования всех вопросов и принятия решения через неделю-две в Киев прибывает миссия МВФ. Визит длится около двух недель, подготовка к заседанию совета МВФ - еще две недели. "После принятия решения советом директоров нужны еще несколько недель для его оформления и перечисления средств. Таким образом, сугубо для прохождения всех процедур необходимо около двух месяцев”, - сообщил Смолий.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что вопрос повышения цены на газ для граждан остается одним из главных условий получения кредита от Международного валютного фонда.

Напомним, текущая программа Украины и МВФ объемом $17,5 млрд, из которых Украина получила $8,7 млрд, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году правительство и НБУ рассчитывают в рамках этой программы получить $1,9 млрд.

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Теги: Яков Смолий, МВФ, НБУ, транш
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