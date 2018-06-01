НБУ опросил финансовый сектор о системных рисках

Национальный банк Украины (НБУ) ввел новый инструмент оценки и мониторинга рисков для финансовой системы - "Опрос о системных рисках финансового сектора".
Как сообщает пресс-служба НБУ, цель опроса - оценка текущих системных рисков и уровня уверенности в стабильности финансовой системы Украины участников финансового рынка.
К участию в опросе регулятор приобщает банковские учреждения, страховые и инвестиционные компании, а ответы на вопросы анкеты предоставляют непосредственно руководители учреждений.
Как отмечают в НБУ, широкий круг респондентов обеспечит высокое качество идентификации рисков финансовой системы Украины и позволит рассмотреть состояние финансовой системы в целом.
НБУ считает, что в перспективе результаты опроса могут заинтересовать других регуляторов финансового рынка для оперативного выявления текущих и потенциальных рисков.
Регулятор сообщает, что будет проводить опрос о системных рисках финансового сектора и обнародовать его результаты раза в год.
В первом опросе, проведенном в мае 2018 года, приняли участие 23 респондента с наибольшей долей рынка (15 - банков, 4 страховые, 4 инвестиционные компании).
Его результаты показали, что большинство респондентов считают нынешнее состояние финансового сектора Украины удовлетворительным (64% всех ответов), а доля респондентов, которая считает его плохим (23% опрошенных) была немного выше, чем доля оптимистов (14%).
Почти половина опрошенных указала на улучшение состояние финансового сектора за последние 6 месяцев, хотя 10% считают, что оно ухудшилось.
35% респондентов считают, что и в последующие полгода состояние финансового сектора будет улучшаться, хотя 13% опрошенных придерживаются противоположного мнения, а почти половина респондентов не видит изменений в состоянии финансового сектора и не ожидает их в ближайшее время.
Также результаты опроса показали, что общий уровень риска в финансовом секторе Украины респонденты считают средним (48%) или высоким (43%), и только 9% - низким, а главными источниками риска для финансовой системы Украины опрошенные считают коррупцию, деятельность правоохранительных органов и судебной системы.
В пятерку крупнейших источников нестабильности входят также политическая и социальная ситуация в стране, состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями, состояние защиты прав кредиторов и инвесторов, а также мошенничество и кибернетические опасности.
Следующий опрос о системных рисках финансового сектора будет опубликован в ноябре 2018 года.
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