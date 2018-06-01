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01.06.2018, 12:14

НБУ оштрафовал УкрСиббанк за нарушение условий финмониторинга

НБУ оштрафовал УкрСиббанк за нарушение условий финмониторинга

Нацбанк оштрафовал Укрсиббанк на 400 тыс. грн за нарушение требований по идентификации клиентов

Национальный банк Украины оштрафовал УкрСиббанк на 400 тыс. грн за нарушение финмониторинга, свидетельствуют данные НБУ.

В Нацбанке заявили, что УкрСиббанку также вынесли предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов, их близких и связанных с ними лиц в принадлежности к публичной деятельности.

Аналогичное предупреждение были вынесены МТБ Банку, Кредобанку и Проминвестбанку, отмечает регулятор.

Ранее НБУ представил для публичного обсуждения законопроект, которым предлагается расширить границы системы BankID, и начать идентифицировать граждан-клиентов с помощью банковской карты.

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Теги: НБУ, штраф, Укрсиббанк, идентификация клиентов
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