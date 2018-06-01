НБУ оштрафовал УкрСиббанк за нарушение условий финмониторинга

Нацбанк оштрафовал Укрсиббанк на 400 тыс. грн за нарушение требований по идентификации клиентов

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Национальный банк Украины оштрафовал УкрСиббанк на 400 тыс. грн за нарушение финмониторинга, свидетельствуют данные НБУ.

В Нацбанке заявили, что УкрСиббанку также вынесли предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов, их близких и связанных с ними лиц в принадлежности к публичной деятельности.

Аналогичное предупреждение были вынесены МТБ Банку, Кредобанку и Проминвестбанку, отмечает регулятор.

Ранее НБУ представил для публичного обсуждения законопроект, которым предлагается расширить границы системы BankID, и начать идентифицировать граждан-клиентов с помощью банковской карты.