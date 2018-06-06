НБУ отчитался о сокращении резервов

По данным Нацбанка, международные резервы по итогам мая сократились на 1,6%

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Международные резервы Украины на 1 июня составили 18,119 млрд. За май они сократились на 1,6% в связи с осуществлением платежей по государственному долгу, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в течение мая $455,1 млн было уплачено в пользу Международного валютного фонда.

Также $214,4 млн были направлены на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в инвалюте в сумме $214,4 млн (кроме платежей в пользу МВФ), из которых $126,2 млн - обслуживание и погашение по ОВГЗ и $18,5 млн - обслуживание по суверенных еврооблигациях Украины.

Как отмечает регулятор, основным источником пополнения резервов в мае оставалась покупка Нацбанком валюты на межбанковском рынке. "Благодаря высоким ценам на товары украинского экспорта (металлы, руду и зерновые) на внешних рынках, а также увеличению предложения валюты со стороны банков, которым с начала апреля НБУ расширил возможности проводить на собственные операции с иностранной валютой на межбанковском рынке", - отметили в Нацбанке.

По итогам мая НБУ купил на межбанковском рынке $181,2 млн.

Также в прошлом месяце в резервы поступило 272,3 млн и 64,6 млн евро от размещения правительством ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.

Кроме того на объем резервов повлияли переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму 162,3 млн, отмечается в сообщении НБУ.

В целом, по состоянию на 1 июня объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка, заявляет регулятор.