НБУ оценил, сколько украинских денег в иностранных инвестициях

Украинцы являются конечными инвесторами 22% прямых иностранных инвестиций

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Национальный банк Украины оценил объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), осуществленных за счет средств украинского происхождения в 2010-2017 гг. Речь о так называемых round tripping инвестициях - явление, которое означает вывод резидентами за границу средств, которые затем возвращаются в страну в виде ПИИ.

Как отметили в НБУ, для этого были проанализированы ПИИ за 2010-2017 годы и выделены случаи, в которых конечным контролирующим инвестором является резидент Украины.

По результатам анализа, объем ПИИ, в которых конечным контролирующим инвестором является резидент, оценен в $7,9 млрд, что составляет 22% от общего объема притока прямых иностранных инвестиций в Украину за этот период ($35,9 млрд). Более 80% таких инвестиций были направлены в предприятия реального сектора.

По данным НБУ, наибольшие объемы такого инвестирования наблюдались в течение 2010-2013 годов. В это время они в среднем обеспечивали около трети чистого притока ПИИ в Украину, тогда как в 2016-2017 годах - составляли лишь 6,9%, а в 2014-2015 годах наблюдался чистый отток средств из Украины по таким операциям.

В 2017 году поступления таких ПИИ составляли $270 млн - 10,4% всех инвестиций в Украину.

Основными странами, через которые осуществлялось такое инвестирование, были Кипр (около половины от общего объема таких инвестиций), Нидерланды, Швейцария и Австрия.

НБУ планирует проводить публикацию таких данных на ежегодно.