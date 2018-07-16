НБУ пересмотрел объемы зарубежных инвестиций в банковский сектор

Дефицит зарубежных инвестиций в украинские банки текущего счета в 2017 году увеличился на $400 млн

Реклама Реклама

Национальный банк Украины изменил методику формирования данных по прямым иностранным инвестициям (ПИИ) банковского сектора с учетом реинвестируемых доходов банков, а также осуществил пересмотр данных статистики внешнего сектора за 2017 год.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, пересмотр не имел существенного влияния на показатели внешней устойчивости. "Дефицит текущего счета в 2017 году расширился с $2млрд до $2.4 млрд (c 1.9% ВВП до 2.2% ВВП). В то же время эта операция была зеркально отражена в финансовом счете по статье ПИИ, где показатель ПИИ за 2017 год увеличился с $2,4 млрд до $2.8 млрд. В результате сальдо сводного платежного баланса за прошлый год осталось неизменным", - говорится в сообщении.

Расчет объемов реинвестируемых доходов для включения в платежный баланс осуществлен на основе чистых доходов от операционной деятельности банков с прямыми инвестициями в соответствии с долей участия прямого иностранного инвестора в его капитале, пояснили в НБУ. Реинвестированные доходы не включают реализованные и нереализованные холдинговые прибыли или убытки и отчисления в резервы, добавил регулятор.



В дальнейшем Нацбанк совместно с Госстатом планирует рассчитать реинвестируемые доходы предприятий реального сектора и интегрировать их в статистику внешнего сектора.



Начиная с I квартала 2018 года НБУ начал предоставлять Государственной службе статистики данные по ПИИ банковского сектора для дальнейшего учета их в статистике прямых иностранных инвестиций. Эти данные формируются на основе балансовой и финансовой отчетности банков с соблюдением рекомендаций "Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции".