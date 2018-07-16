Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Порошенко не исключает военную атаку РФ на морские порты Украины
16.07.2018, 13:43

НБУ пересмотрел объемы зарубежных инвестиций в банковский сектор

НБУ пересмотрел объемы зарубежных инвестиций в банковский сектор

Дефицит зарубежных инвестиций в украинские банки текущего счета в 2017 году увеличился на $400 млн

Национальный банк Украины изменил  методику формирования данных по прямым иностранным инвестициям (ПИИ) банковского сектора с учетом реинвестируемых доходов банков, а также осуществил пересмотр данных статистики внешнего сектора за 2017 год.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, пересмотр не имел существенного влияния на показатели внешней устойчивости. "Дефицит текущего счета в 2017 году расширился с $2млрд до $2.4 млрд (c 1.9% ВВП до 2.2% ВВП). В то же время эта операция была зеркально отражена в финансовом счете по статье ПИИ, где показатель ПИИ за 2017 год увеличился с $2,4 млрд до $2.8 млрд. В результате сальдо сводного платежного баланса за прошлый год осталось неизменным", - говорится в сообщении.

Расчет объемов реинвестируемых доходов для включения в платежный баланс осуществлен на основе чистых доходов от операционной деятельности банков с прямыми инвестициями в соответствии с долей участия прямого иностранного инвестора в его капитале, пояснили в НБУ. Реинвестированные доходы не включают реализованные и нереализованные холдинговые прибыли или убытки и отчисления в резервы, добавил регулятор.

В дальнейшем  Нацбанк совместно с Госстатом планирует рассчитать реинвестируемые доходы предприятий реального сектора и интегрировать их в статистику внешнего сектора.

Начиная с I квартала 2018 года НБУ начал предоставлять Государственной службе статистики данные по ПИИ банковского сектора для дальнейшего учета их в статистике прямых иностранных инвестиций. Эти данные формируются на основе балансовой и финансовой отчетности банков с соблюдением рекомендаций "Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции".

Читайте также

В ожидании транша. Почему НБУ снова повысил учетную ставку 13.07.2018С прицелом на выборы. К чему ведет снижение резервов НБУ 12.07.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: НБУ, инвестиции, Госстат, пии
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 