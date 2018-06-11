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НБУ подал иски в суды Швейцарии и Украины против Коломойского
11.06.2018, 15:00

НБУ подал иски в суды Швейцарии и Украины против Коломойского

НБУ подал иски в суды Швейцарии и Украины против Коломойского

Нацбанк обвиняет бывшего акционера ПриватБанка в невыполнении обязательств по договорам на 10 млрд грн

Национальный банк Украины подал новые иски в суды Швейцарии и Украины против одного из бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского, сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор пояснил, что судебные дела касаются выполнения Коломойским его обязательств по предоставленным в 2016 году личным поручительствам в пользу Нацбанка.

Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые НБУ предоставил ПриватБанку в период между 2008 и 2015 годами. "В целом иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным договорам на сумму около 10 млрд грн", - сообщили в Нацбанке.

Отмечается, что первый иск подан по месту жительства Коломойского в Швейцарии - в Суд первой инстанции в Женеве. Второй пакет исков подано по месту нахождения его имущества в Украине - в Хозяйственный суд Днепропетровской области.

"Игорь Коломойский продемонстрировал нежелание выполнять взятые на себя обязательства добровольно, несмотря на тяжелые последствия, которые украинское государство вынуждено понести в результате его действий. Национальный банк убежден, что как швейцарский, так и украинский суды удовлетворят обоснованные требования НБУ", - заявил регулятор.

В НБУ напомнили, что ПриватБанк получил кредиты рефинансирования по поручительству лично Игоря Коломойского. Однако на самом деле у Приватбанка не было возможности вернуть эти кредиты, подчеркнули в НБУ. "В конце концов, государству пришлось национализировать банк ценой значительных затрат в эквиваленте 5% ВВП, чтобы защитить интересы миллионов владельцев счетов и сохранить финансовую стабильность в целом", - заключили в Нацбанке.

Ранее бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что погашение долгов ПриватБанка перед НБУ может привести к потере поручительства Игоря Коломойского по этому долгу.

Ранее в НБУ заявляли, что экс-владельцы ПриватБанка предоставили в залог по кредитам рефинансирования, в частности, Буковель, Бориваж, самолеты и другие активы.

При этом Коломойский через суд пытается расторгнуть договор поручительства по долгам финучреждения перед НБУ.

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Теги: НБУ, кредит, ПриватБанк, игорь коломойский
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