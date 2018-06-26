НБУ подсчитал количество наличной гривни у украинцев

В среднем на каждого украинца приходится 66 гривневых купюр, говорят в Нацбанке

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Объем наличной гривни в обращении в Украине по состоянию на 1 июня составил 360,8 млрд грн. Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ).

В среднем на одного украинца приходится 66 банкнот и 293 монеты.

Наибольшее количество банкнот в обращении – купюры номиналом 200 грн (20,41%) и 1 грн (19,25%), наибольшее количество монет – номиналом 10 копеек (29,30%) и 1 копейка (18,76%), подсчитали в НБУ.