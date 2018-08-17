Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Уничтожит мосты и переправы: Турчинов о крылатой ракете КБ Луч
17.08.2018, 17:50

НБУ пока не планирует вводить валютные ограничения

НБУ пока не планирует вводить валютные ограничения

Нацбанк считает, что введение валютных ограничений сейчас не является адекватной реакцией на происходящее на рынке

Введение административных ограничений на валютном рынке пока не является адекватной реакцией на текущие тенденции. Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ), пишет УНИАН.

Сейчас весомых фундаментальных причин для обесценивания гривни нет, так как цены на товары украинского экспорта остаются достаточно высокими, а экспортные поступления и в дальнейшем превышают прошлогодний уровень.

НБУ заверил, что помимо административных ограничений, имеет широкий спектр инструментов прямого и опосредованного влияния на состояние валютного рынка, включая валютные интервенции, регулирование ликвидности банковской системы, учетную ставку.

"В условиях следования Украины к либеральной модели валютного регулирования административные ограничения, которые являются болезненными для рынка, рассматриваются только как инструмент на крайний случай и могут применяться только в условиях значительных дисбалансов на валютном рынке, вызванных фундаментальными факторами", - подчеркивает регулятор.

Ранее заместитель председателя НБУ Олег Чурий объяснил, что подорожание доллара и евро - сезонное явление.

На этой неделе Нацбанк в ходе валютных интервенций продал $215 млн, а всего с конца июля - $646,8 млн.

Читайте также

Санкции в деле. Почему падают валюты России и Турции 13.08.2018Штрафы или здравый смысл. Как “трудовые” проверки убивают бизнес 10.08.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: НБУ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 