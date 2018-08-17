НБУ пока не планирует вводить валютные ограничения

Введение административных ограничений на валютном рынке пока не является адекватной реакцией на текущие тенденции. Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ), пишет УНИАН.
Сейчас весомых фундаментальных причин для обесценивания гривни нет, так как цены на товары украинского экспорта остаются достаточно высокими, а экспортные поступления и в дальнейшем превышают прошлогодний уровень.
НБУ заверил, что помимо административных ограничений, имеет широкий спектр инструментов прямого и опосредованного влияния на состояние валютного рынка, включая валютные интервенции, регулирование ликвидности банковской системы, учетную ставку.
"В условиях следования Украины к либеральной модели валютного регулирования административные ограничения, которые являются болезненными для рынка, рассматриваются только как инструмент на крайний случай и могут применяться только в условиях значительных дисбалансов на валютном рынке, вызванных фундаментальными факторами", - подчеркивает регулятор.
Ранее заместитель председателя НБУ Олег Чурий объяснил, что подорожание доллара и евро - сезонное явление.
На этой неделе Нацбанк в ходе валютных интервенций продал $215 млн, а всего с конца июля - $646,8 млн.
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