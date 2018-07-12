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12.07.2018, 14:37

НБУ повысил учетную ставку

НБУ повысил учетную ставку

Нацбанк пытается вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить с 13 июля учетную ставку на 0,5% - до 17,5% годовых. Об этом сказано в сообщении на сайте НБУ.

Отмечается, что таким образом Нацбанк пытается вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона в 2019 году.

По мнению НБУ, снижение инфляции к целевому диапазону может оказаться под угрозой из-за действия ряда факторов - дальнейшее оживление внутреннего спроса, активную трудовую миграцию, усиления рисков в отношении получения очередного транша МВФ и другого связанного финансирования, высоких инфляционных ожиданий, снижения интереса инвесторов к активам развивающихся стран.

"Более жесткая монетарная политика нивелирует их влияние и поспособствует снижению инфляции до 5,8% на конец следующего года и до 5% в 2020 году", - прогнозируют в НБУ.

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Теги: НБУ, учетная ставка
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