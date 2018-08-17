НБУ продал банкам половину того, что планировал

На сегодняшнем валютном аукционе Нацбанк продал $25 млн

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Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 17 августа, $24,8 млн - половину запланированного объема. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $32,7 млн по курсу от 27,85 грн/долл до 27,955 грн/долл.

Регулятор продавал валюту по курсу от 27,92 грн/долл до 27,955 грн/долл. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,9313 грн/долл, сообщает НБУ.

На аукционе 14 августа регулятор продал $66,6 млн. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,4619 грн/долл.