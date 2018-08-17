Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Силы ПВО в Донбассе сбили ценный дрон российских оккупантов: фото
17.08.2018, 13:20

НБУ продал банкам половину того, что планировал

НБУ продал банкам половину того, что планировал

На сегодняшнем валютном аукционе Нацбанк продал $25 млн

Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 17 августа, $24,8 млн - половину запланированного объема. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $32,7 млн по курсу от 27,85 грн/долл до 27,955 грн/долл.

Регулятор продавал валюту по курсу от 27,92 грн/долл до 27,955 грн/долл. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,9313 грн/долл, сообщает НБУ.

На аукционе 14 августа регулятор продал $66,6 млн. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,4619 грн/долл.

Читайте также

Санкции в деле. Почему падают валюты России и Турции 13.08.2018Штрафы или здравый смысл. Как “трудовые” проверки убивают бизнес 10.08.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: Валютный аукцион
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 