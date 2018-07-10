НБУ продлил сроки оценки устойчивости банков

Нацбанк заявил, что ему необходимо дополнительно проработать данные, полученные от аудиторов и банков

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Национальный банк продлил сроки обработки отчетов аудиторов о результатах оценки качества активов банков, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что изменение сроков связано с необходимостью детально проанализировать и дополнительно проработать данные, полученные от аудиторов и банков.

При этом НБУ изменил передачу требования о составлении банками программ капитализации, по которым он принял решение о проведении оценки устойчивости с применением: двух этапов оценки устойчивости – до 1 августа текущего года; трех этапов оценки устойчивости – до 17 августа текущего года;



Также изменено представление банками, в отношении которых регулятор принял решение о проведении оценки с применением двух этапов оценки устойчивости, программы капитализации до 15 сентября текущего года.



"Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ № 76 "О внесении изменений в положение об осуществлении оценки устойчивости банков и банковской системы Украины" от 10 июля. Они вступают в силу с 11 июля", - добавили в Нацбанке.