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10.07.2018, 16:35

НБУ продлил сроки оценки устойчивости банков

НБУ продлил сроки оценки устойчивости банков

Нацбанк заявил, что ему необходимо дополнительно проработать данные, полученные от аудиторов и банков

Национальный банк продлил сроки обработки отчетов аудиторов о результатах оценки качества активов банков, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что изменение сроков связано с необходимостью детально проанализировать и дополнительно проработать данные, полученные от аудиторов и банков.

При этом НБУ изменил передачу требования о составлении банками программ капитализации, по которым он принял решение о проведении оценки устойчивости с применением: двух этапов оценки устойчивости – до 1 августа текущего года; трех этапов оценки устойчивости – до 17 августа текущего года;

Также изменено представление банками, в отношении которых регулятор принял решение о проведении оценки с применением двух этапов оценки устойчивости, программы капитализации до 15 сентября текущего года.

"Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ № 76 "О внесении изменений в положение об осуществлении оценки устойчивости банков и банковской системы Украины" от 10 июля. Они вступают в силу с 11 июля", - добавили в Нацбанке.  

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Теги: аудит, НБУ, требования, програма
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