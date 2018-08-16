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"Угрозами не подружиться": реакция Молдовы на учения России в ПМР
16.08.2018, 11:43

НБУ сделает банки более устойчивыми после стресс-тестов

НБУ сделает банки более устойчивыми после стресс-тестов

Нацбанк ввел ряд требований для обеспечения устойчивости банков, проходивших стресс-тестирования

Национальный банк установил требования для обеспечения устойчивости банков, проходивших стресс-тестирования в рамках проведения ежегодной оценки устойчивости в 2018 году. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

Отмечается, что в случае обнаружения недостатка капитала по итогам проведения ежегодной оценки устойчивости с учетом результатов стресс-тестирования по базовому сценарию, банкам необходимо разработать программу докапитализации. "Эта программа должна предусматривать увеличение капитала на сумму, которая определяется как максимальная из двух значений: суммы определенной по результатам первых двух этапов оценки устойчивости (оценка качества активов и экстраполяция результатов этой оценки) и прогнозируемой суммы, определенной по результатам третьего этапа оценки устойчивости (стресс-теста) с применением базового макроэкономического сценария регулятора на 2018 год", - отметили в НБУ.

Помимо этого, в случае выявления дополнительной потребности в капитале банка по итогам проведения стресс-тестирования по базовому сценарию на 2019-2020 годы и по неблагоприятному макроэкономическим сценарием на 2018-2020 годы, банк должен разработать и представить НБУ план реструктуризации, который он должен выполнить до конца 2019 года. "Этот план должен исходить из максимальной из сумм потребности в капитале, прогнозируемых по результатам оценки по каждому из вышеуказанных сценариев", - подчеркнул регулятор.

Банк составляет план реструктуризации до 2019 года с учетом программы капитализации на 2018 год. Предусмотренные в плане реструктуризации меры должны в итоге обеспечить соблюдение финучреждением установленных Нацбанком предельных значений норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и / или норматива достаточности капитала (Н3) на протяжении всего прогнозного периода.

Указанные требования утверждены постановлением правления НБУ от 14 августа "Об особенностях осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2018 году", которая вступает в силу 16 августа 2018 текущего года.

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Теги: НБУ, стресс-тест, реструктуризация, постановление
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