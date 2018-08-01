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01.08.2018, 16:55

НБУ сегодня начал рассчитывать курс гривни по-новому

НБУ сегодня начал рассчитывать курс гривни по-новому

Вступили в силу изменения методики расчета и обнародования официального курса гривни

Сегодня, 1 августа, вступают в силу изменения методики расчета и обнародования официального курса гривни. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

Официальный курс гривни к доллару будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета курса заключались на межбанковском валютном рынке Украины и информация о которых предоставлялась регулятору до 15:30 соответствующего рабочего дня.

С сегодняшнего дня меняется способ отображения курса на официальном сайте НБУ: на главной странице в таблице "Показатели валютного рынка" появился новый показатель справочного значения курса гривни к доллару на 12:00, значение которого будет обновляться ежедневно до 12:30.

Обновленный официальный курс гривни будет публиковаться в 16:00, а в 18:00 будет появляться официальный курс гривни к евро и к другим иностранным валютам и банковским металлам.

НБУ будет публиковать официальный курс гривни как на текущий день, так и на следующий.

Кроме того, НБУ прекращает публикацию оперативного состояния межбанка. Архив данных по оперативному состояния межбанковского валютного рынка к 31.07.2018 находится в разделе "Статистика", "Статистика внешнего сектора".

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Теги: курс, НБУ, гривня
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