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НБУ повысил учетную ставку
06.09.2018, 14:31

НБУ повысил учетную ставку

НБУ повысил учетную ставку

С завтрашнего дня учетная ставка НБУ составит 18% годовых

Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение повысить учетную ставку до 18% годовых с 7 сентября 2018 года, сообщает пресс-служба НБУ.

"Несмотря на уверенное снижение инфляции с начала года, реализация ряда рисков может в дальнейшем помешать этой тенденции. Проведения более жесткой монетарной политики позволит нивелировать влияние этих рисков и вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона в конце 2019 года и достичь среднесрочной цели 5% в 2020 году", - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, в июле потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении. 

Этому способствовало существенное расширение внутреннему и импортному предложению продовольственных товаров, благодаря которым цены на них росли низкими темпами. Кроме того, на ценах на непродовольственные товары сказалось укрепление курса гривни в первом полугодии, отмечает регулятор.

Базовая инфляция в июле замедлилась до 8,8% в годовом измерении. "Все еще высокие значения базовой инфляции свидетельствуют о сохранении существенного фундаментального инфляционного давления. Это прежде всего является результатом высоких темпов роста реальной заработной платы, которые приводят к увеличению производственных затрат и устойчивого потребительского спроса", - поясняют в НБУ.

Ожидается, что дальнейшее замедление инфляции будет сдерживаться ожидаемым повышением административно регулируемых цен и тарифов, направленным на приближение цен на газ на внутреннем рынке к цене импортного паритета, в четвертом квартале 2018 года.

Вместе с тем, инфляцию будут сдерживать жесткие монетарные условия, сложившиеся в результате ряда повышений учетной ставки, в том числе в рамках сегодняшнего решения, подчеркнул Нацбанк.

"Девальвационное давление на гривню, что наблюдается с июля этого года, не отразится существенно на динамике инфляции. Ведь по сравнению с гривной большинство валют стран - основных торговых партнеров Украины за это время обесценились более существенно. Такие тенденции на внешних рынках нивелируют влияние, из-за которого изменение курса гривни к доллару США могло бы иметь на импортируемую составляющую инфляции", - заявляет НБУ.

Кроме того, Нацбанк сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке. По данным НБУ, с начала третьего квартала чистая продажа валюты регулятором для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса составляет более $700 млн. 

Ключевым условием снижения инфляции до цели остается успешное продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом, указывает НБУ.

Напомним, 13 июля Нацбанк повысил учетную ставку на 0,5% - до 17,5% годовых.

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При этом, согласно протоколу последнего заседания комитета монетарной политики НБУ, которое состоялось в июле, пять членов комитета поддерживали повышение учетной ставки до 18%, три члена комитета поддержали повышение учетной ставки до 17,5% и только один член комитета выступил против ее повышения.

До этого – в мае и апреле - НБУ оставлял учетную ставку без изменений на уровне 17% годовых. Однако им предшествовали четыре повышений подряд.

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Теги: НБУ, инфляция, учетная ставка, повышение
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