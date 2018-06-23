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23.06.2018, 14:35

НБУ собирается печатать деньги для других стран

НБУ собирается печатать деньги для других стран

Нацбанк и Crane Currency обсудили возможности сотрудничества в области изготовления денежных знаков

Национальный банк Украины (НБУ) договорился о сотрудничестве с компанией Crane Currency в области изготовления денежных знаков, что позволит украинскому Банкнотно-монетному двору принимать иностранные заказы. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

"Наш Банкнотно-монетный двор имеет полный цикл изготовления денег, от разработки дизайна до производства защищенной бумаги и, собственно, печати банкнот. В кооперации с Crane Currency мы готовы предложить весь свой опыт и производственные мощности для изготовления денежных знаков по заказу других стран", – отметил председатель НБУ Смолий.

Годовая мощность производства составляет 1,8 млрд банкнот, 1,2 млрд оборотных монет, около 1 млн памятных монет из драгоценных и недрагоценных металлов, 3,5 тыс. тонн банкнотной и защищенной бумаги, а также около 200 тыс. государственных наград.

Основным приоритетом для Банкнотно-монетного двора является производство национальной валюты, банкнотной бумаги для нее и отечественных ценных бумаг, подчеркивает регулятор.

Crane Currency – глобальный производитель банкнотной бумаги, банкнот и технологий защиты денег. Компания сотрудничает с более чем 50 центробанками по всему миру. Crane Currency почти 140 лет поставляет банкнотную бумагу для изготовления долларов США.

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Теги: НБУ
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