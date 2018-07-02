НБУ упростил условия размещения госбондов

Нацбанк внес изменения в условия размещения госбондов

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Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в положение о порядке проведения операций, связанных с размещением облигаций внутреннего государственного займа.

Постановление НБУ N72 от 26 июня позволит первичным дилерам выполнять функцию брокера для своих клиентов. Они смогут покупать ОВГЗ при первичном их размещении от своего имени, по поручению и за счет своих клиентов.

Кроме того, предоставляется возможность зачисления облигаций на собственный счет первичного дилера в ценных бумагах в случае несвоевременного перечисления или неперечисления средств клиентом.

Также увеличивается срок, в течение которого могут поступить средства от участников размещения по облигациям, от двух рабочих дней до пяти.

В мае Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций". По предварительным оценкам, законопроект может разблокировать спрос на украинские гривневые долговые ценные бумаги в сумме около 100 млрд грн, отмечали авторы документа.