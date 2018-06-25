НБУ возобновил продажу валюты на межбанке

За две недели Нацбанк продал на межбанковском рынке $57,5 млн

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Национальный банк Украины (НБУ) в июне возобновил продажу валюты на межбанковском валютном рынке и за период с 11 по 23 июня продал $57,5 млн. Об этом сообщает УНИАН.

Со второй половины апреля текущего года – с 16 апреля по 11 июня - НБУ только покупал валюту.

В то же время, показатель покупки валюты пока превышает ее продажу – на $12,5 млн с начала июня и на $1,263 млрд с начала года.