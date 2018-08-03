НБУ второй день подряд продает банкам валюту

Сегодня банки купили у НБУ весь предложенный на валютном аукционе объем - $50 млн

Реклама Реклама

Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 3 августа, $50 млн - весь запланированный объем. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $75,5 млн по курсу от 27,04 грн/долл до 27,095 грн/долл.

Регулятор продавал валюту по курсу от 27,0851 грн/долл до 27,095 грн/долл. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,0886 грн/долл, сообщает НБУ.

Ранее в Нацбанке назвали причины, по которым снижается курс гривни. Среди них: перечисление дивидендов за границу, выход нерезидентов из ОВГЗ, возврат НДС.

Вчера НБУ продал банкам $100 илн. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,0062 грн/долл.