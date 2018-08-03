НБУ второй день подряд продает банкам валюту

Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 3 августа, $50 млн - весь запланированный объем. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $75,5 млн по курсу от 27,04 грн/долл до 27,095 грн/долл.
Регулятор продавал валюту по курсу от 27,0851 грн/долл до 27,095 грн/долл. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,0886 грн/долл, сообщает НБУ.
Ранее в Нацбанке назвали причины, по которым снижается курс гривни. Среди них: перечисление дивидендов за границу, выход нерезидентов из ОВГЗ, возврат НДС.
Вчера НБУ продал банкам $100 илн. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,0062 грн/долл.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.