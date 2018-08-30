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30.08.2018, 13:45

НБУ второй день подряд продает валюту

НБУ второй день подряд продает валюту

Сегодня Нацбанк продал на валютном аукционе почти $50 млн

Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 30 августа, $49,4 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $66,6 млн по курсу от 28,15 грн/долл до 28,2905 грн/долл.

Регулятор продавал валюту по курсу от 28,27 грн/долл до 28,2905 грн/долл. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 28,2784 грн/долл, сообщает НБУ.

На аукционе 29 августа регулятор продал $65,3 млн. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 28,1134 грн/долл.

До этого заместитель председателя НБУ Олег Чурий говорил, что регулятор не собирается удерживать курс гривни любой ценой.

Чурий заметил также, что идея поддержания курса неверна в корне. "НБУ не печатает доллары и евро. Мы можем только влиять на спрос и предложение на рынке, но если спрос намного больше, чем предложение, то наши резервы сейчас ограничены для операций. На поддержание курса с 2011 по 2014 НБУ потратил $40 млрд, тогда как наш госдолг $46 млрд", - объяснил замглавы НБУ.

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Теги: НБУ, Валютный аукцион
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