НБУ второй раз за неделю продает валюту

Средневзвешенный курс по итогам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 27,0062 грн/долл

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Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 2 августа, $100 млн - весь запланированный объем. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $124,2 млн по курсу от 26,95 грн/долл до 27,0101 грн/долл.

Регулятор продавал валюту по курсу от 27 грн/долл до 27,0101 грн/долл. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,0062 грн/долл, сообщает НБУ.

Ранее в Нацбанке назвали причины, по которым снижается курс гривни. Среди них: перечисление дивидендов за границу, выход нерезидентов из ОВГЗ, возврат НДС.

31 июля НБУ продал банкам $28 илн. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,8611 грн/долл.

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