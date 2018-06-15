НБУ забрал лицензию у крупнейшей платежной системы

НБУ лишил регистрации международную платежную систему TYME, которую в прошлом году назвали крупнейшей по объему переводов

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Национальный банк Украины (НБУ) лишил регистрации международную платежную систему TYME, которая подконтрольна владельцу инвесткомпании Concorde Capital Игорю Мазепе. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

TYME в прошлом году стала самым крупным игроком на рынке платежных систем Украины - переводы на $1,36 млрд, отмечает FinClub.

НБУ в марте анонсировал проверку "социально важно" платежной системы в августе-декабре.

Но регулятору пришлось принимать экстренные меры еще до этой проверки.

"Национальный банк Украины отменил регистрацию международной платежной системы TYME, платежной организацией которой является ФК ОМП-2013. Соответствующие решения 14 июня приняло правление НБУ и комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ", - гласит сообщение пресс-службы.

В НБУ говорят, что причиной такого решения стало получение Национальным банком Украины документально подтвержденной информации от СБУ о том, что TYME осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой, что является угрозой национальной безопасности Украины.

TYME должен прекратить предоставление услуг по переводу 20 июня и завершить взаиморасчеты по осуществленным переводам в платежной системе.