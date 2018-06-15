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Дело Бабченко: СБУ заявила о задержании еще одного подозреваемого
15.06.2018, 15:45

НБУ забрал лицензию у крупнейшей платежной системы

НБУ забрал лицензию у крупнейшей платежной системы

НБУ лишил регистрации международную платежную систему TYME, которую в прошлом году назвали крупнейшей по объему переводов

Национальный банк Украины (НБУ) лишил регистрации международную платежную систему TYME, которая подконтрольна владельцу инвесткомпании Concorde Capital Игорю Мазепе. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

TYME в прошлом году стала самым крупным игроком на рынке платежных систем Украины - переводы на $1,36 млрд, отмечает FinClub.

НБУ в марте анонсировал проверку "социально важно" платежной системы в августе-декабре.

Но регулятору пришлось принимать экстренные меры еще до этой проверки.

"Национальный банк Украины отменил регистрацию международной платежной системы TYME, платежной организацией которой является ФК ОМП-2013. Соответствующие решения 14 июня приняло правление НБУ и комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ", - гласит сообщение пресс-службы.

В НБУ говорят, что причиной такого решения стало получение Национальным банком Украины документально подтвержденной информации от СБУ о том, что TYME осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой, что является угрозой национальной безопасности Украины.

TYME должен прекратить предоставление услуг по переводу 20 июня и завершить взаиморасчеты по осуществленным переводам в платежной системе.

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Теги: Игорь Мазепа, НБУ, TYME
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