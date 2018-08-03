Новые санкции США не станут жестким ударом по инвесторам в Россию

Россия подготовилась к возможным американским санкциям против госдолга

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Угроза США ввести санкции в отношении госдолга России является одной из самых жестких мер, которые Вашингтон может применить против Кремля. Однако сокращение инвестиций в РФ в последние годы позволяет сделать вывод о том, что этот шаг станет не столь существенным ударом для инвесторов, сообщает Reuters.

Ранее группа сенаторов США от Республиканской и Демократической партий представила законопроект, призванный, по их словам, усилить давление на Россию в ответ на вмешательство Москвы в американские выборы, ее деятельность в Сирии и аннексию Крыма.

Законопроект еще должен быть принят Конгрессом и одобрен президентом Дональдом Трампом.

Новые санкции направлены против энергетического сектора, импорта урана из РФ, а также против российских олигархов. Однако наибольшее внимание привлек предложенный запрет на покупку нового суверенного долга России.

Запрет на операции с госдолгом рассматривается в качестве наиболее мощного финансового оружия Вашингтона, поскольку он лишит российские власти доступа к международным рынкам заимствований. Таким образом, Москва может оказаться в ситуации, аналогичной той, что была у Аргентины после дефолта и постановления американского суда в отношении долга этой страны.

Однако на России эта мера скажется не так существенно, как на Аргентине, учитывая, что у Москвы один из самых низких уровней долга в мире и полтриллиона долларов в резервах за счет высоких доходов от экспорта нефти и газа.

Кроме того, Россия прибегала к политике жесткой экономии и резко сократила объем выпуска долларовых облигаций после введения первых санкций из-за ее агрессии против Украины. Таким образом, доля России в портфелях инвесторов уже не так велика, как это было пять лет назад, отмечает агентство.

Отмечается, что зарубежные заимствования российских властей и компаний сократились, как и доля РФ в долговых индексах, используемых инвесторами. К примеру, доля России в индексе суверенных облигаций в твердой валюте EMBI Global в настоящий момент составляет лишь 3,6% по сравнению с 9% в 2007 году.

В индексе корпоративных облигаций CEMBI доля России составляет 5% по сравнению с 14% 10 лет назад.

Однако, несмотря на то, что рублевые гособлигации ОФЗ пользовались популярностью у инвесторов, аналитики Deutsche Bank на прошлой неделе сообщили о сокращении иностранной доли рынка. Данные Центробанка РФ показали, что доля иностранцев в ОФЗ в июне составила 28% - минимум с февраля 2017 года.

Ранее сообщалось, что новые санкции США против российского госдолга могут обвалить курс национальной ваюты РФ на 15%.