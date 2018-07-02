Объем переводов из Польши в Украину вырос, а из РФ - упал

В первом квартале общий объем частных денежных переводов в Украину вырос на 34% до $2,61 млрд

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Объем частных денежных переводов из России в первом квартале снизился на 8,3% с $327 млн до $300 млн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом из Польши переводы выросли на 45% - до $865 млн. Об этом пишет FinClub, ссылаясь на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в первом квартале общий объем частных денежных переводов в Украину вырос на 34% - до $2,61 млрд - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего за этот период вырос неформальный канал передачи денег на 47,6% до $1,275 млрд. Также вырос объем банковских переводов - на 40% до $761 млн и переводы через платежные системы - на 6,8% до $578 млн.

Лидерами по объемам переводов остаются Польша ($865 млн), Россия ($300 млн), США ($192 млн), Чехия ($171 млн) и Италия ($122 млн).

Из общего объема переводов из Польши только $46,2 млн (5%) идет через официальный канал (платежные системы и банковские переводы), из России – $90,4 млн (30%), из Чехии – $14,4 млн (8,4%), Италии – $59,1 (48,4%).

Лидером по переводу через официальный канал является США - $192 млн (100% от всех поступлений).

В марте НБУ изменил методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину и ретроспективно пересчитал квартальные и годовые объемы частных переводов за 2015-2017 годы.

Как следствие, их объемы выросли: в 2015 году – на $1,8 млрд до $7 млрд; в 2016 году – на $2,1 млрд до $7,5 млрд; в 2017 году – на $2 млрд до 9,3 млрд.