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09.06.2018, 17:55

Отток капитала из России вырос на четверть - центробанк

Отток капитала из России вырос на четверть - центробанк

За январь-май этого года частный сектор вывел из России более $23 млрд

Чистый вывоз капитала из России частным сектором вырос в январе-мае 2018 года на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до $23,3 млрд. Об этом центробанк страны-агрессора сообщает на официальном сайте.

Годом ранее отток капитала из России за этот период составлял $18,8 млрд.

Объем выведенного капитала более чем на три четверти был сформирован сальдо операций прочих секторов с нерезидентами, отмечает центробанк.

Если в целом за 2017 год финансовые потоки по привлечению и размещению средств прочих секторов за рубежом были сбалансированы, в текущем году при минимальном увеличении их иностранных обязательств заметно выросло чистое приобретение финансовых активов, сообщает регулятор.

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Теги: Россия, капитал
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