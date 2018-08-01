Президет Ирана впервые отчитается перед парламентом

Парламент Ирана дал президенту Хассану Рухани один месяц, чтобы отчитаться из-за спада экономики. Об этом сообщает Reuters.
Депутаты хотят услышать, как правительство Рухани справляется с проблемами в экономике, вызванными давлением США. Парламент впервые вызывает Рухани для отчета.
После более чем двух лет с момента подписания ядерной сделки доступ иранских банов к глобальному финансовому рынку по-прежнему ограничен, указывают депутаты.
Вчера, 31 июля, в городах Исфахан, Карадж, Шираз и Ахваз прошли акции протеста против высокой инфляции.
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