Парламент освободил от НДС ввоз необходимой для ООС продукции

Депутаты поддержали в целом законопроект, который освобождает от НДС ряд товаров, необходимых для операции Объединенных сил

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Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект N8349 который освобождает от НДС ввоз товаров, необходимых для операции Объединенных сил (ООС) в восточных регионах Украины. По данным на сайте парламента, за документ проголосовали 229 депутатов.

Изменения, которые предлагается внести в Налоговый кодекс Украины, направлены на: сохранение существующих льгот по уплате военного сбора с доходов в виде денежного обеспечения работников правоохранительных органов, военнослужащих и других лиц, которые будут принимать участие уже не в АТО, а в ООС; удешевление стоимости продукции, необходимой для ООС, и недопущение увеличения расходов госбюджета или уменьшения объема закупок такой продукции.

Законопроектом предусмотрено распространение льгот по уплате военного сбора с доходов на период осуществления ООС. Документ освобождает от обложения НДС ввоз: специальных средств индивидуальной защиты (каски, подшлемы, амортизаторы, бронежилеты для нужд правоохранительных органов и ВСУ); ниток и тканей для изготовления бронежилетов и шлемов; лекарственных средств.

К таким товарам также применяется упрощенный порядок предоставления разовых разрешений на ввоз, который утверждается Кабинетом министров Украины. Объемы ввоза указанных товаров определяются правительством.