Парламент освободил от НДС ввоз необходимой для ООС продукции

Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект N8349 который освобождает от НДС ввоз товаров, необходимых для операции Объединенных сил (ООС) в восточных регионах Украины. По данным на сайте парламента, за документ проголосовали 229 депутатов.
Изменения, которые предлагается внести в Налоговый кодекс Украины, направлены на: сохранение существующих льгот по уплате военного сбора с доходов в виде денежного обеспечения работников правоохранительных органов, военнослужащих и других лиц, которые будут принимать участие уже не в АТО, а в ООС; удешевление стоимости продукции, необходимой для ООС, и недопущение увеличения расходов госбюджета или уменьшения объема закупок такой продукции.
Законопроектом предусмотрено распространение льгот по уплате военного сбора с доходов на период осуществления ООС. Документ освобождает от обложения НДС ввоз: специальных средств индивидуальной защиты (каски, подшлемы, амортизаторы, бронежилеты для нужд правоохранительных органов и ВСУ); ниток и тканей для изготовления бронежилетов и шлемов; лекарственных средств.
К таким товарам также применяется упрощенный порядок предоставления разовых разрешений на ввоз, который утверждается Кабинетом министров Украины. Объемы ввоза указанных товаров определяются правительством.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.