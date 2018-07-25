Пенсионный фонд назвал причину задержки выплаты пенсий

В ПФУ заявляют, что пенсии задерживаются из-за задержки поступления единого социального взноса

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сообщает, что задержка с выплатой пенсий в июле связана с задержкой поступления единого социального взноса.

"Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса", - указывает пресс-служба ПФУ.

Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме, заверяют в фонде. С начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 млрд грн, в частности 17 млрд грн. в течение 24 июля.

При этом глава правительства Владимир Гройсман возлагает ответственность за задержки на руководство ПФУ. "До конца недели надо урегулировать ситуацию", - подчеркнул премьер.

Он сообщил, что назначил служебное расследование против руководства ПФУ и руководителей фонда в регионах.

Гройсман добавил, что государство вовремя перечисляет все бюджетные трансферты. "Центральный бюджет задолженности перед ПФУ не имеет", - сказал он.