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13.07.2018, 14:58

Переговоры с МВФ необходимо восстановить до 20 июля - ЕБА

Переговоры с МВФ необходимо восстановить до 20 июля - ЕБА

Сотрудничество с МВФ необходимо для сохранения макроэкономической стабильности в Украине

20 июля - крайний срок, когда нужно договориться с Международным валютным фондом о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес ассоциации.

"У инвесторов сейчас есть возможность предусмотреть ситуацию только на ближайшие 4 месяца. Для нас сегодня очень важно, чтобы сотрудничество с МВФ была продолжена максимально быстро. Чтобы миссия приехала еще этим летом, а не в сентябре. Ведь если она приедет в сентябре, то в дополнение к поправкам в закон об Антикоррупционном суде, тарифов на газ, добавят еще дополнительно бюджет на следующий год. И этот процесс может затянуться до 2019 года", - заявил президент ЕБА Томаш Фиала.

Фиал добавил, что этот год является выборным, поэтому на МВФ в таком случае не стоит надеяться. И тогда стране может угрожать дефолт,  подчеркнул он.

"Мы понимаем, если сотрудничество с МВФ не будет продолжено, эти настроения могут ухудшиться и место Украины в различных рейтингах - снизиться", - отметила директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.  

Также она отметила, что для бизнеса важно сотрудничество с МВФ для сохранения макроэкономической стабильности, при этом нужны и шаги, которые зафиксированы в программе МВФ - земельная реформа, приватизация, контроль за дефицитом бюджета, продолжение начатых реформ в различных сферах, эффективная борьба с коррупцией и уменьшения теневой экономики. Без сотрудничества с МВФ в краткосрочной перспективе Украине нечего ожидать больше инвесторов, больше рабочих мест, рост зарплат и т.д., ведь макроэкономическая стабильность будет под угрозой, акцентировала Деревянко.

Представители бизнес-сообществ обратились к правительству Украины, парламенту, МВФ и международным партнерам Украины, призвал использовать все усилия для достижения согласия до 20 июля относительно разблокирования транша МВФ в размере $1,9 млрд.

"Мы призываем украинское правительство и МВФ найти решение по тарифам на газ и бюджету до 20 июля, и Верховную Раду Украины поддержать это решение", - говорится в заявлении.

"Мы уверены, что сейчас поставлены на карту 2 года роста ВВП Украины в будущем,  достигнута тяжелыми усилиями финансовая стабильность, миллиарды долларов инвестиций, тысячи рабочих мест, возможности остановить "утечку мозгов" из страны, и надежды на лучшее будущее", - заявили представители ЕБА.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман предложил МВФ новый компромисс по ценам на газ.

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Теги: верховная рада, кабмин, транш, ЕБА, мфв
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