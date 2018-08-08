Переводы трудовых мигрантов в Украину выросли на треть - НБУ

За пять месяце текущего года, украинцы работающие за границей перевели в Украину $4,5 млрд

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За пять месяцев объем частных денежных переводов в Украину выросли на 30% по сравнению с прошлым годом, и достиг $4,5 млрд. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.

"Объемы частных денежных переводов выросли в Украине - до 8.4% ВВП в 2017 году (по новой методологии НБУ) и продолжают стремительно расти и в этом году (в январе-мае они на 30% превысили прошлогодний показатель и достигли $4.5 млрд)", - написал он.

Также Данилишин напомнил, что согласно инфляционному отчету НБУ за январь текущего года, доля мигрантов у населения возрастом от 15 до 70 лет в Украине составляет 8%. А уровень безработицы в первом квартале составил 10%.

По его словам трудовая миграция оказывает на экономику страны, как положительные последствия, так и негативные. Среди положительных - снижение безработицы и неполной занятости, сокращение масштабов бедности, повышения доходов и благосостояния украинцев. К отрицательным глава совета НБУ отнес снижение уровня трудоспособного населения, образованной молодежи и квалифицированных специалистов, а также увеличение давления на государственные финансы.

Данилишин отметил, что Украина повторяет путь других восточноевропейских государств, которые в свое время тоже подвергались масштабной миграции своих граждан.

По данным Нацбанка, за шесть месяцев текущего года в Украину официально прислали $1,2 млрд. Однако эти данные не включают информацию о переводах, осуществленных через СЭП НБУ, карточные платежные системы, а также банковские и почтовые переводы.

В этом году НБУ ожидает поступления денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов в на уровне $11,6 млрд.

Ранее сообщалось, что украинские граждане, работающие в Польше, за первый квартал текущего года отправили домой $800 млн, что является 86% от всех денежных переводов иностранцев в стране.