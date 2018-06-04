План поступлений в бюджет от приватизации сорван - Данилюк

Министр финансов заявил, что планы привлечь в госбюджет текущего года более 21 млрд грн от приватизации сорваны

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План приватизационных поступлений в 21,3 млрд грн фактически сорван. Министерству финансов придется искать дополнительные источники финансирования дефицита государственного бюджета на 2018 год, заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире радио НВ.

По словам Данилюка, правительство уже ограничено в возможностях финансирования этого дефицита. Это связано с затягивание возобновления кредитного сотрудничества с МВФ, пояснил он.

Данилюк отметил, что министерство еще в первом квартале планировало выйти на рынок еврооблигаций, однако от этих планов пришлось отказаться. Также из-за дефицита были вынуждены отказаться от планов повысить минимальную заработную плату, добавил он.

В министерстве считают, что принятие такого рода решений негативно повлияют на инфляцию и могут увеличить стоимость ведения бизнеса в стране.

Напомним, ранее правительство хотело приватизировать в текущем году 26 крупных гособъектов. Ожидалось, что приватизация принесет в бюджет 21,3 млрд грн. Однако впоследствии Кабмин сократил список предприятий большой приватизации, исключив из него три объекта.