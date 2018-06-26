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26.06.2018, 13:25

Покупательная способность гривни снизилась в 14 раз - НБУ

Покупательная способность гривни снизилась в 14 раз - НБУ

В Нацбанке подсчитали, что покупательная способность банкноты 1 гривня сейчас составляет 7 копеек

Покупательная способность гривни снизилась в 14 раз с момента ее введения в 1996 году. Об этом сообщил директор департамента денежного обращения Национального банка Украины (НБУ) Виктор Зайвенко, пишет FinClub.

"Со времени проведения денежной реформы банкнотный ряд в Украине пополнился номиналами новых банкнот. Сейчас он является чрезмерным и не полностью соответствует изменениям, которые произошли в стране за это время. Увеличение количества номиналов увеличивает расходы на их обращение. По сравнению с 1996 годом покупательная способность банкноты 1 гривня сейчас составляет 7 коп, 2 грн - 14 коп, 5 грн - 36 коп, 10 грн - 71 коп", - отметил Виктор Зайвенко.

По его словам, доля монет номиналом 1-10 коп. в обращении составляет 73,4% от всех монет, тогда как монет номиналом 25 коп. – 13,3%.

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Теги: НБУ
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