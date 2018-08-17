Порошенко подписал закон для выплаты зарплат шахтерам

Президент Украины Петр Порошенко одобрил изменения в закон о госбюджете, которые позволят погасить задолженность по зарплате шахтерам. Об этом сообщает пресс-служба АП.
Глава государства подписал закон о внесении изменений в госбюджет, который предусматривает направить средства по спецфонду по бюджетной программе "Поддержка внедрения рынка электрической энергии" общим объемом 1,4 млрд грн на поддержку шахт. Средства этой бюджетной программы будут направлены и на погашение задолженности по оплате труда.
Закон также расширяет источники формирования средств для финансирования государственной программы и включает в них конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного нарушения.
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