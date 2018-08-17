Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Минобороны предупреждает: в Киеве прогремят артиллерийские салюты
17.08.2018, 16:20

Порошенко подписал закон для выплаты зарплат шахтерам

Порошенко подписал закон для выплаты зарплат шахтерам

Президент Украины одобрил изменения в закон о госбюджете, которые позволят погасить долги по зарплате шахтерам

Президент Украины Петр Порошенко одобрил изменения в закон о госбюджете, которые позволят погасить задолженность по зарплате шахтерам. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Глава государства подписал закон о внесении изменений в госбюджет, который предусматривает направить средства по спецфонду по бюджетной программе "Поддержка внедрения рынка электрической энергии" общим объемом 1,4 млрд грн на поддержку шахт. Средства этой бюджетной программы будут направлены и на погашение задолженности по оплате труда.

Закон также расширяет источники формирования средств для финансирования государственной программы и включает в них конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного нарушения.

Читайте также

Санкции в деле. Почему падают валюты России и Турции 13.08.2018Штрафы или здравый смысл. Как “трудовые” проверки убивают бизнес 10.08.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 