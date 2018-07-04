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04.07.2018, 16:20

Порошенко внес в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал

Порошенко внес в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал

Президент Порошенко внес в парламент проект закона о налоге на выведенный капитал

Президент Петр Порошенко внес в Верховную раду Украины законопроект "О налоге на выведенный капитал". Об этом глава государства сообщил у себя в Twitter.

"Внес в Верховную раду проект закона "О налоге на выведенный капитал". Как это произошло в Эстонии, где такой закон уже действует. Приятно, что этот законопроект сегодня во время встречи с бизнес-сообществом имел огромную поддержку", - отметил глава государства.

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Теги: петр порошенко, законопроект, налогообложение, НнВК
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