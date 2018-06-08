Потребительские цены в мае не менялись - Госстат

По сравнению с апрелем потребительские цены в Украине в мае не изменились

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Потребительские цены в Украине в мае по сравнению с апрелем не изменились. Об этом Государственная служба статистики сообщает на официальном сайте.

Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

С начала года цены выросли на 4,4%.

Базовая инфляция в мае текущего года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,2%, с начала года - 3,5%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в мае снизились на 0,7%. Больше всего (на 9,5% и 7,3%) подешевели яйца и гречневая крупа. На 2,9-0,5% снизились цены на овощи, молоко и молочные продукты, сахар, сало, фрукты, рис, подсолнечное масло. В то же время на 0,8-0,5% подорожали рыба и продукты из рыбы, макаронные изделия, хлеб, безалкогольные напитки.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в прошлом месяце выросли на 1,8%, в т.ч. табачные изделия - на 2,4%, алкогольные напитки - на 1%.

Рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошел главным образом за счет повышения тарифов на водоснабжение на 2,2%, канализацию - на 1,8%, содержание домов и придомовых территорий - на 1,2%, отмечает Госстат.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,6% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 0,8% и транспортных услуг на 0,7%.

Инфляция в апреле составила 0,8%, 1,1% - в марте.