Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

МИД проверяет информацию о гибели украинских туристов в Грузии
08.06.2018, 18:45

Потребительские цены в мае не менялись - Госстат

Потребительские цены в мае не менялись - Госстат

По сравнению с апрелем потребительские цены в Украине в мае не изменились

Потребительские цены в Украине в мае по сравнению с апрелем не изменились. Об этом Государственная служба статистики сообщает на официальном сайте.

Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

С начала года цены выросли на 4,4%.

Базовая инфляция в мае текущего года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,2%, с начала года - 3,5%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в мае снизились на 0,7%. Больше всего (на 9,5% и 7,3%) подешевели яйца и гречневая крупа. На 2,9-0,5% снизились цены на овощи, молоко и молочные продукты, сахар, сало, фрукты, рис, подсолнечное масло. В то же время на 0,8-0,5% подорожали рыба и продукты из рыбы, макаронные изделия, хлеб, безалкогольные напитки.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в прошлом месяце выросли на 1,8%, в т.ч. табачные изделия - на 2,4%, алкогольные напитки - на 1%.

Рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошел главным образом за счет повышения тарифов на водоснабжение на 2,2%, канализацию - на 1,8%, содержание домов и придомовых территорий - на 1,2%, отмечает Госстат.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,6% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 0,8% и транспортных услуг на 0,7%.

Инфляция в апреле составила 0,8%, 1,1% - в марте.

Читайте также

Прошлое уходит. Почему идея финансового мегарегулятора устарела 06.06.2018Летнее затишье. Что будет с курсом гривни во второй половине года 04.06.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: инфляция, Госстат, экономика
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 