Кабмин призвали урегулировать долги по старым НДС

По данным Минфина, государство должно возместить бизнесу 676,2 млн грн по 498 подтвержденным заявлениям

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Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) призвала правительство и Верховную Раду урегулировать возмещение "старых" сумм НДС.

Как сообщает пресс-служба ЕБА, задолженность перед бизнесом по старым суммам НДС, которые образовались еще в 2016 году, составляет около 4,7 млрд грн.

Отмечается, что сейчас существует два механизма решения данного вопроса. Первый - через принятие проекта постановления Кабмина "Об утверждении Порядка ведения Реестра заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость". Второй - через проект закона №7518, которым будут внесены изменения в Переходных положений Налогового кодекса относительно Временного реестра заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения.

ЕБА указывают, что по состоянию на 4 сентября созданная таблица все еще не отвечает всем требованиям Временного реестра, куда вносятся заявления для возврата сумм бюджетного возмещения. "Информация в ней является не в полной мере актуальной", - заявили в ассоциации.

В декабря 2016 года Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс относительно возмещения НДС. Тогда нардепы прописали механизм возврата задолженности по НДС за предыдущие периоды.

По данным Минфина, государство должно возместить бизнесу 676,2 млн грн по 498 подтвержденным заявлениям. Еще почти 4 млрд грн по 1268 заявлениям обжалуется. Общая цена вопроса - 4,7 млрд грн.