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31.07.2018, 14:40

Правление НБУ объяснило, почему слабеет гривня

Правление НБУ объяснило, почему слабеет гривня

Нацбанк назвал факторы, которые влияли на курс гривни в последнее время

На девальвацию гривни в течении последних недель повлияли перечисления дивидендов за границу и выход нерезидентов из ОВГЗ. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

"Курсовые колебания, которые мы наблюдаем вторую неделю, вызваны рядом факторов. В частности, это активное проведение компаниями операций по перечислению дивидендов за границу (с начала июля с этой целью было куплено почти $300 млн) и выход нерезидентов из ОВГЗ (с начала июля объем ОВГЗ в портфелях нерезидентов сократился почти на 1,3 млрд грн)", - сообщили в НБУ.

Кроме этого, на снижение курса гривни повлияли значительные объемы возврата НДС в конце месяца и увеличение спроса на наличную валюту со стороны теневого аграрного сектора в связи с началом сезона, говорят в Нацбанке.

С целью сглаживания валютных колебаний НБУ выходил на рынок с интервенциями - с начала прошлой недели он продал $148 млн.

Ранее председатель совета НБУ Богдан Данилишин назвал свою версию, почему снижается курс гривни.

С прошлого понедельника официальный курс гривни в паре долларом упал на 1,2% - с 26,45 грн до 26,76 грн. Наличный доллар подорожал почти на 50 копеек - до 26,96 грн.

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Теги: НБУ, курс, гривня
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