Предпосылок для повышения минималки нет - Данилюк

Предпосылок для повышения минимальной заработной платы в Украине нет. Об этом сказал в интервью ЭП министр финансов Александр Данилюк.
По его словам, повышение минималки - это дополнительные расходы. "Мы просчитывали несколько вариантов, сколько это может стоить. Повышение минималки с апреля обошлось бы госбюджету минимум в 13 млрд грн. И это минимальная сумма, которая нужна только на повышение минималки - без учета повышения должностного оклада работника и тарифного рассмотрения единой тарифной системы", - отметил министр.
"Первое полугодие заканчивается уже через месяц. Сейчас нужно думать об Антикоррупционном суде, а не заниматься популизмом ", - добавил он.
Напомним, с 1 января 2018 года прожиточный минимум в Украине составляет 1,700 грн, а минимальная зарплата - 3 723 грн.
Ранее президент Петр Порошенко допустил увеличение минимальной заработной платы до 4,1 тыс. грн во второй половине 2018 года.
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